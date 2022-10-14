Саммит СВМДА в Казахстане оказался в центре мирового внимания

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Саммит СВМДА стал площадкой для переговоров международных лидеров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже провёл встречу с Владимиром Путиным, где обозначил свою позицию. В то время как президент Турции Эрдоган только поделился планами и ожиданиями от разговора с президентом России, передает BaigeNews.kz

“Относительно новая столица создает условия для встречи со старыми врагами и новыми друзьями одинаково,” — передает TRT World News.

На этой неделе Астана принимает в гостях лидеров из шести стран в рамках Саммита СВМДА, так же известного как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 27 стран Азии собираются вместе, многие из которых имеют свою историю конфликтов. Но суть конференции состоит в том, чтобы отложить прошлые напряжённые отношения в сторону в пользу регионального сотрудничества и стабильности.

“Там собраны все представители от Египта до Кореи, включая все страны Азии. Они стараются создать меры по укреплению доверия, предотврощающие конфликты, которые происходят на территориях стран-участников самита,” — комментирует Ясар Сари, работник департамента международных отношений университета Абанта Иззета Байсала.

13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита СВМДА.

“Мы регулярно встречаемся с вами, и всегда есть о чём поговорить. Потому что мы имеем комплексную деятельность в различных направлениях. Россия остается одним из ведущих экономических и торговых партнеров Азербайджана. Объём двусторонней торговли вырос на 14 процентов в прошлом году и более чем на семь процентов за первые семь месяцев этого года. Наши предприятия вложили в экономику Азербайджана 4,5 миллиарда долларов,” — прокомментировал Ильхам Алиев.

Владимир Путин подчеркнул, что дела идут по предложенному азербайджанской стороной плану. Реализуется ряд перспективных, интересных проектов, в том числе предложенный в 2024 год.

В ответ на это Ильхам Алиев также выразил свои мысли по поводу сотрудничества с Россией.

“Как бы динамично ни развивались наши отношения, всегда есть необходимость прояснить наши мысли по многим вопросам. Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются таким образом,” — отметил президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что Россия и Азербайджан вышли на самый высокий уровень отношений — уровень союзнического взаимодействия. Также добавил, что проекты, согласованные на предыдущих встречах, еще больше увеличат взаимную торговлю между странами.

"Мы видим положительную динамику во всех аспектах, включая сотрудничество в транспортной, энергетической и гуманитарной сферах. Но, конечно же, мы не оставляем без внимания вопросы обеспечения безопасности и мира в нашем регионе на каждой встрече. Мы стремимся к долгосрочному миру. Мы считаем, что предложили достаточно конструктивных аргументов для достижения мира," — заявил Ильхам Алиев.

Если Азербайджан уже высказал свою позицию по геополитической ситуации, то Турция только собирается обговорить напрямую с президентом РФ Путиным свое видение ситуации. Более того, Турция готова стать посредником в конфликте между Украиной и Россией.

Россия также является участником СВМДА, а Украина — официальной наблюдающей страной. Так как вооруженный конфликт между странами длится уже на протяжении восьми месяцев, президент Турции говорит, что саммит СВМДА может стать платформой для Турции, чтобы возобновить переговоры с Россией.

“Президент Путин сказал, что это будет хорошо, если мы сможем запланировать подробный разговор в ближайшие несколько дней о наших двусторонних отношениях. Я сказал, что если у мистера Путина будет возможность посетить саммит, тогда мы сможем увидеться и обсудить двусторонние вопросы и конфликт между Россией и Украиной в деталях,” — поделился планами на саммит Реджеп Тайип Эрдоган для канала CNN Turk.

Для издания “Гардиан” президент Турции прокомментировал предстоящий диалог с президентом России как “интересный диалог”.

СВМДА меняет статус — конференция или полноправная организация?

Встреча лидеров конференции СВМДА происходит каждые четыре года. И целью именно этой конференции является изменение статуса конференции до официальной международной организации.

“Путь, при котором конференция переходит в статус полноценной международной организации, означает, что организация официально сможет представлять интересы своих участников,” — поясняет Ясар Сари, работник департамента международных отношений университета Абанта Иззета Байсала.

Учитывая сложные и натянутые отношения в геополитике, коллективный голос на мировой арене, возможно, будет значимее, чем когда-либо.