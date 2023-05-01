Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International

Казахстанка Ангелина Лукас, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок страны, завоевала титул WBC International в легчайшем весе, передаёт BaigeNews.kz.

Ангелина выступила на вечере бокса в Стамбуле, где решением судей победила 43-летнюю экс-чемпионку мира Ану Аррасолу из Мексики.

Таким образом, казахстанка одержала четвёртую победу на профи-ринге.

"Скажу честно было сложно, у моей оппонентки 48 боев в профессионалах она была чемпионом мира и чемпионкой по версии WBC Silver, это огромнейший опыт, у меня четвёртый профессиональный бой, но вы знаете, что я из Тараза и у меня огромный опыт в любителях и львинное сердце! Я дралась за честь нашей страны, за свою семью, за своего тренера и за всех кто поддерживал меня в этом пути Было тяжело, и я очень рисковала. Оппонентка работала очень грязно била по затылку, делала грязные приёмы, но я не обращала на это внимание! Я знаю, что Казахстанский бокс лучший в мире Моя оппонентка боксировала со всем миром, но она никогда не боксировала с казашкой и поэтому мы победили!, — высказалась Ангелина после боя в социальных сетях.