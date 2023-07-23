Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы

Фото: sports.kz

Популярная в соцсетях девушка-боксёр Ангелина Лукас, которую по праву считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, в своем инстаграме отреагировала на предложение по новому поединку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Стумаи Муки вызывает меня на бой. Она дралась за титулы WBC, WBF, UBO, PST, ABU, WBC Africa. Ее боксёрский рекорд — 7-3-0. Я принимаю ее вызов", — написала Лукас в сторис.

Отметим, что в своем последнем на сегодня бою Лукас одержала победу решением судей над мексиканкой Аной Арасолой и выиграла пояс WBC International.