  • 26 Апреля, 10:44
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Ангелина Лукас показала видео своей победы сразу за два титула

Сегодня, 09:00
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instagram.com/angelina_lukas1997 Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас (9-1, 5 КО) выложила в сеть видео победного боя сразу за два престижных титула. Публикация уже набрала более 45 тысяч отметок "Нравится" и это только начало. 

"Всем Ассалам Алейкум, друзья! Сегодня я завоевала 2 титула чемпионки мира по версиям WBF и WIBF. Данные титулы входят в состав абсолютного чемпиона мира и являются одними из самых престижных в мире.

Хочу посвятить эту победу своей любимой стране Казахстану и всему народу и хочу посвятить эту победу ЦСКА, вооруженным силам РК! Потому что у нас сейчас не легкая обстановка в стране из за водных бедствий. Желаю всем, чтобы все наладилось! Цель стать абсолютной чемпионкой мира в этом году.

Алга Казахстан!", - написала Ангелина Лукас в своем инстаграм.

 
 
 
 
 
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Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

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