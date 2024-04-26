Ангелина Лукас показала видео своей победы сразу за два титула

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас (9-1, 5 КО) выложила в сеть видео победного боя сразу за два престижных титула. Публикация уже набрала более 45 тысяч отметок "Нравится" и это только начало.

"Всем Ассалам Алейкум, друзья! Сегодня я завоевала 2 титула чемпионки мира по версиям WBF и WIBF. Данные титулы входят в состав абсолютного чемпиона мира и являются одними из самых престижных в мире.

Хочу посвятить эту победу своей любимой стране Казахстану и всему народу и хочу посвятить эту победу ЦСКА, вооруженным силам РК! Потому что у нас сейчас не легкая обстановка в стране из за водных бедствий. Желаю всем, чтобы все наладилось! Цель стать абсолютной чемпионкой мира в этом году.

Алга Казахстан!", - написала Ангелина Лукас в своем инстаграм.