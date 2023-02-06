open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Салауата Муксимова назначили заместителем главы Агентства по делам госслужбы
gov.kz Сегодня, 09:06
336
Сегодня, 09:06
336
Фото: gov.kz

Салауата Муксимова назначили заместителем главы Агентства по делам госслужбы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Салауата Муксимова заместителем главы Агентства по делам госслужбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

"Распоряжением Главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", — говорится в сообщении.

Салауат Муксимов родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте РК. Доктор PhD по профилю "Государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал с 2001 года.

В 2001-2005 годы — преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2005-2013 годы — работал в аппарате сената парламента РК.

В 2013-2014 годы — руководитель ГУ "Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области".

В 2015-2016 годы – занимал различные должности в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С сентября 2016 по май 2018 года — директор департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С мая 2018 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель совета по этике.

С августа 2019 года по февраль 2020 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области, председатель совета по этике.

С февраля 2020 года по май 2021 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области, председатель совета по этике.

В настоящее время работает директором департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#назначение #АДГС
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:06
336
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer