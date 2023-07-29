"Сахарные" мошенники активизировались в Казахстане

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Полицейские области Абай задержали семейчанку, которая, по версии следствия, продала жителям города несуществующий сахар на сумму около миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"На фоне сезонного спроса на сладкий песок появились сахарные аферы", — сообщили в ДП области Абай.

18 июля жительница Семея сообщила в полицию, что в районе рынка к ней подошла неизвестная женщина и предложила приобрести сахар по выгодной цене.

"Горожанка, не раздумывая, через мобильное приложение перевела на счет злоумышленницы 563 000 тенге", — добавили в департаменте полиции.

Аналогичное заявление поступило еще от восьми местных жителей. Общий ущерб составил 981 600 тенге.

Проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество".