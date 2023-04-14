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  • Сахар и курятину поставляли в магазины Жезказгана по завышенным ценам — АФМ
pixabay.com Сегодня, 15:46
98
Сегодня, 15:46
98
Фото: pixabay.com

Сахар и курятину поставляли в магазины Жезказгана по завышенным ценам — АФМ

Сотрудники Агентства финансового мониторинга выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в сеть супермаркетов Жезказгана. В магазинах по завышенным ценам продавали сахар и мясо кур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В ведомстве сообщили, что индивидуальный предприниматель "Тулеуов" ежемесячно поставлял в торговую сеть 65 тонн сахара по 438 тенге за килограмм.

"В результате работы комиссии с данным ИП достигнута договорённость о поставке сахара напрямую без посредников в указанную сеть супермаркетов, в связи с чем осуществлено снижение стоимости сахара на восемь процентов, до 403 тенге. Таким образом, ежемесячная экономия населения городов Жезказган составила 2,2 миллиона тенге", — гвоорится в сообщении.

Кроме этого выявлен факт реализации ИП "Амина" мяса кур на территории области с торговой надбавкой более 15 процентов. Предпринимателя привлекли к административной ответственности, цена продукта снижена на 10 процентов, с 1220 до 1098 тенге за килограмм.

В АФМ напомнили, что в соответствии с Законом "О регулировании торговой деятельности", размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не должен превышать 15 процентов от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

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Сегодня, 15:46
98
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