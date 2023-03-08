Сабина Алтынбекова получила желанный подарок на восьмое марта

Фото: Instagram/altynbekova_20

Популярная волейболистка Сабина Алтынбекова, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок Казахстана, поделилась новой фотографией в соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка сообщила о получении желанного подарка от своих родных на Международный женский день. Алтынбекова показала в Instagram Stories фото "букета"из сладостей.



"Первый подарок на 8 марта от сыночка и сестренки. Именно то, что я люблю", — подписала снимок девушка.

Напомним, что Сабина Алтынбекова возобновила карьеру после длительного простоя из-за семейных обстоятельств и в декабре прошлого года стала игроком клуба "Аль-Васл" из ОАЭ. Казахстанка уже успела дебютировать за свою новую команду.