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Instagram/altynbekova_20 Сегодня, 09:36
328
Сегодня, 09:36
328
Фото: Instagram/altynbekova_20

Сабина Алтынбекова получила желанный подарок на восьмое марта

Популярная волейболистка Сабина Алтынбекова, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок Казахстана, поделилась новой фотографией в соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка сообщила о получении желанного подарка от своих родных на Международный женский день. Алтынбекова показала в Instagram Stories фото "букета"из сладостей.


"Первый подарок на 8 марта от сыночка и сестренки. Именно то, что я люблю", — подписала снимок девушка.

Напомним, что Сабина Алтынбекова возобновила карьеру после длительного простоя из-за семейных обстоятельств и в декабре прошлого года стала игроком клуба "Аль-Васл" из ОАЭ. Казахстанка уже успела дебютировать за свою новую команду. 

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#8 марта #Сабина Алтынбекова
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:36
328
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