С завышенными торговыми надбавками продавали продукты на рынках Алматы

Фото: pixabay.com

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провёл совещание о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары в регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным министра, в разрезе областей цены на социально значимые продукты питания с начала года больше всего выросли в Мангистауском регионе (на 2,9 процента), там подорожало 10 наименований социально значимых продовольственных товаров. В тройку антилидеров также вошли область Улытау (с ростом цен на 2,6 процента) и город Астана (рост на 2,1 процента).

В то же время, по данным Комитета торговли, региональные комиссии по сдерживанию цен начали показывать реальные результаты в выявлении непродуктивных посредников (с начала года в регионах проведено 125 заседаний по этому вопросу).

"В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15 процентов на продовольственных рынках "Жулдыз" и "Арыстан". По результатам работы комиссии руководство рынков распорядилось не впускать на их территории лишних посредников, тем самым устранив незаконную деятельность, приводящую к росту цен", — сообщил и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абильдабеков.

По его словам, в СКО выявлен посредник, который поставлял яйца (С1) в магазин "у дома". В Алматинской области по линии АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции) в действиях двух предприятий усматриваются признаки антиконкурентных согласованных действий при реализации куриных яиц социальной категории. Все эти факты свидетельствуют, что региональные комиссии начали выявлять конкретные случаи посредничества и принимать соответствующие меры.

Вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов доложил о проводимой работе по формированию резервов региональных стабилизационных фондов по овощам на предстоящее межсезонье.

"12 регионов уже законтрактовали объёмы картофеля свыше 100 процентов потребности на межсезонье, семь — свыше 50 процентов; по моркови — 10 регионов создали запасы более 100 процентов, восемь — свыше 50 процентов; по капусте — пять регионов подписали договоры на 100%-обеспечение потребности, девять — свыше 50 процентов. По луку — девять регионов находятся в зелёной зоне, то есть законтрактовали объёмов более 100 процентов от потребности, восемь — свыше 50 процентов. В красной зоне, это контрактация менее 50 процентов, по запасам картофеля — Алматинская область, по моркови — Павлодарская и Алматинская, по капусте — Мангистауская, Абайская, Алматинская, Жамбылская, Атырауская, Павлодарская, по луку — Алматинская, Павлодарская, Жетысу", — сообщил Баглан Бекбауов.

На сегодня при нормах потребления риса до сбора нового урожая в 56,5 тысячи тонн (период с февраля по август 2023 года) запасы акиматов составляют 88,6 тысячи тонн. Кроме того, производители Кызылординской области готовы отгрузить дополнительно рис в объёме 5,9 тысячи тонн, если будет потребность. Таким образом, имеющихся запасов риса достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность страны в рисе до следующего урожая.

По данным министерства сельского хозяйства, в Туркестанской области из 170 пострадавших тепличных хозяйств общей площадью 46 гектаров из-за погодных условий пострадало 36,8 гектара, из-за проблем с отоплением — 9,2 гектара. Из них только 1,2 гектара были засеяны чувствительными для рынка культурами — огурцами и помидорами. Сейчас для поддержки пострадавших фермерских хозяйств ведётся работа по их обеспечению льготным кредитованием, налаживанию прямых поставок угля, также рассматривается вопрос предоставления отсрочек по кредитам (на основании актов об ущербе).

По данным статистики, в республике сегодня действуют 1,2 тысячи гектаров теплиц, производящих огурцы и помидоры совокупно порядка 190 тысяч тонн. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить спрос населения в тепличных овощах с учётом ситуации с Туркестанской областью.