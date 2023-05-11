С пожаром на Медеу не могут справиться несколько суток

Пожар на склоне горы в Алматы, в результате которого погиб спасатель, локализован, но не ликвидирован. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника ДЧС города Самат Асаинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Огонь локализован 8 мая в 17:53. Сейчас на территории Иле-Алатауского нацпарка ведётся окарауливание и распил поваленных деревьев, окапывание и увлажнение очагов тления с применением ранцевых аппаратов.

В работах задействованы более 50 человек - сотрудники ДЧС, Медеуского филиала ГНПП "Иле-Алатау" и "Казавиалесоохраны".

"Это гора Горельник, название само за себя говорит. Она горит не первый раз. В 2011 году там был шквальный ветер, оказалось много поваленных деревьев, валежника, сухой травы, мха. Сейчас идёт распил оставшихся деревьев, корней. Согласно данным сотрудников национального парка, ликвидацию они дадут только после последнего затушенного ими пенька. Когда они полностью будут уверены, что вторичного возгорания на этом участке не произойдёт, будет объявлена ликвидация", - сообщил Асаинов.

Причины произошедшего выясняют в рамках досудебного расследования. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за открытого источника огня (разведения костра либо поджога).