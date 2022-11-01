С планшетами вместо учебников будут ходить в школу первоклашки с 2023 года

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В правительстве рассказали, как будут решать проблемы тяжёлых рюкзаков у школьников, передаёт BaigeNews.kz. Министры предложили использовать планшеты в качестве цифровых учебников и инструмента для доступа к образовательным ресурсам из дома.

"Подобные меры уже были апробированы в ряде развитых стран, в том числе, в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции они показали хороший результат. Это также дало школьникам возможность создавать собственный контент в рамках творческих предметов. В этих странах ставилась цель по снижению цифрового неравенства среди регионов, а также по снижению веса рюкзаков. Наше предложение – в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами через механизм сервисной модели", - сказал министр цифровой и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Глава МЦРИАП перечислил основные преимущества этого механизма.

"Во-первых, при использовании сервисной модели, в отличии от прямого закупа снижается единовременная нагрузка на бюджет за счёт распределения суммы контракта на четыре года, в течении которых ученик завершит обучение в начальных классах. Данная модель уже активно используется операторами связи при продаже телефонов и планшетов населению и бизнесу. Во-вторых, в рамках сервисной модели помимо услуги по аренде планшетов, будут закупаться услуги по обеспечению мобильным Интернетом со специальным тарифом для школьников, а также сервисному обслуживанию для обеспечения бесперебойной работы планшетов. В-третьих, немаловажным фактором является возможность удалённого доступа к планшету для обновления списка разрешённых онлайн ресурсов", - сказал Багдат Мусин.

Этот механизм будет доступен лишь отечественным производителям.

Локализацию производства предлагается разделить на три этапа:

Организация сборочного производства планшетов в 2023 году, который включает в себя размещение на территории РК сборочной линии основных компонентов и подготовки специалистов для дальнейшего обучения. Синергия с ВУЗами и колледжами для обучения новых специалистов. Совокупность R&D работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании планшетов. Благодаря этому выпускники ВУЗов будут работать в сфере микроэлектроники и участвовать в создании новых продуктов.

В целях качественного исполнения поручения Главы государства предлагается совместно с заинтересованными государственными органами и мобильными операторами связи принять следующие меры:

Минпросвещения совместно с МЦРИАП в срок до 15 ноября утвердить основные требования к планшетам, в том числе список "белых" сайтов для доступа в Интернет;

МЦРИАП совместно с Минпросвещения определить ежегодный механизм закупа и передачи планшетов ученикам;

Минфину совместно с МЦРИАП до первого декабря 2022 года проработать вопрос финансирования по приобретению планшетов по сервисной модели;

МЦРИАП определить механизм распределения услуги по обеспечению школ Интернетом между операторами связи с учётом покрытия сети;

МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить сервисное обслуживание для бесперебойной работы планшетов и Интернета.

Напомним, в начале октября премьер-министр Казахстана поручил перевести учебники в цифровой формат и разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков.