Премьер-министр Казахстана поручил разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков

​​​​Премьер-министр Казахстана поручил перевести учебники в цифровой формат и разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Үкімет үйі.

Алихан Смаилов в ходе совещания правительства дал ряд поручений по реализации Национального проекта "Комфортная школа".

Глава правительств напомнил министрам, что Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего совета по реформам одобрил основные подходы нацпроекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тысяч ученических мест.

"Нам надо оперативно приступить к реализации этого Нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года – по тем, которые планируются на 2024", — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.

"В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом "Қазақстан халқына" отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение он поручил МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.