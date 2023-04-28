С отсрочкой можно будет оплатить за проезд по платным дорогам

Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны приказом от 24 апреля 2023 года утвердило в новой редакции "Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Документ уже опубликован и вступит в силу 8 мая 2023 года. Начиная с этой даты, деньги за проезд с водителей станут собирать следующими способами:

по предварительной оплате с помощью сервисов платёжных систем.

постоплатой после выезда с платного участка в течение семи календарных дней.

на пункте взимания платы при его наличии.

Водителей, кто не оплатил, в соответствии со статьёй 628 КоАП РК будет ждать штраф: для физлиц - пять МРП (17 250 тенге в 2023 году), для юридических - десять МРП (34 500 тенге). При этом если к пункту взимания платы (при его наличии) подъедет машина без RFID-метки и госномеров, деньги с водителя снимут как за проезд по всей длине платной трассы, независимо от пройденных километров.

К слову, вышеуказанные RFID-метки как раз таки законно и появятся в правилах. Первичная их установка будет бесплатной, а повторная, при повреждении наклейки или изменении госномера, - за деньги. Метки эти не разрешат снимать, передавать третьему лицу или устанавливать на другое транспортное средство.

RFID-метка (Radio Frequency Identification) - электронное бумажное устройство радиочастотной идентификации, используемое для дополнительной идентификации транспортного средства, имеющее индивидуальный номер, внесённый в систему взимания платы, с функцией саморазрушения при вскрытии или удалении.

Помимо этого, в правилах прописали месячный и годовой абонементы для владельцев грузовых и легковых авто, проживающих на территории, прилегающей к платной дороге. Установили, что если в области нескольких платных участков, то для каждой трассы нужно приобретать отдельный абонемент. А также уточнили категории граждан, освобождённых от оплаты проезда.