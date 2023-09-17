С ноутбуками на пастбище: провести интернет пообещали в село Аккум после резонансных фото

Интернет скоростью 20Мбит/с и с безлимитным трафиком обещали провести в село Аккум Туркестанской области, где учителя едут соседний аул в десяти километрах, чтобы заполнить электронный дневник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Резонансное фото, где учителя пытаются ловить интернет на пастбище, облетело Казнет. В поисках доступа к Сети они за свой счёт едут в соседнее село после уроков, чтобы заполнить электронный дневник. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК пообещали, что жителей села обеспечат интернетом.

"Министерством разработан национальный проект в области связи "Доступный интернет". В рамках данного проекта предусмотрено мероприятие по обеспечению более 3 тысяч сел высокоскоростным интернетом по оптоволоконным линиям связи. В их число также входит село Аккум", — сообщили в МЦРИАП.

Ранее министр цифрового развития Багдат Мусин призвал казахстанцев экономить интернет, заявив, что это тоже исчерпаемый ресурс, как и вода. Он также ответил на критику о высказывании, в Казахстане интернет лучше, чем в Токио.