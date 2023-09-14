"Мы посмешище для всей округи". На пастбище ловят интернет учителя из туркестанского села

Учителя из села Аккум Туркестанской области просят провести им качественный интернет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Хотя на крыше местной школы установили спутниковую базовую станцию, однако на всю школу выделили всего 10 гигабайт в месяц. Но ни педагоги, ни сами ученики так и не смогли выйти в онлайн.

"В учебниках информатики всё подробно расписано: как скачивать, пользоваться теми или иными программами. Но на практике мы это применить не можем. Потому что десяти гигабайт, которые в нашем распоряжении, нам хватает всего на 3-4 дня. И, конечно, детям неинтересно это даже учить, потому что они не делают этого вживую. Сами компьютеры без интернета тоже не вызывают интереса", - говорит учитель Алмасбек Сарман.

После занятий в школе учителя, чтобы заполнить электронный журнал, едут на поиски интернета в соседний аул в десяти километрах от Аккума. Интернет они ловят у подножия гор рядом с пасущимся скотом.

"Если несколько человек берут машину, то выходит по 200 тенге, а если ты один едешь, то 500 – туда, 500 – обратно. Когда знакомые едут в ту сторону, можно бесплатно доехать, но не всегда так везёт. Мы посмешище для всей округи. Нас, учителей, называют цыганами из Аккума. Как будто нам нравится так скитаться. Мы бы тоже хотели, как другие учителя, журналом в школе заниматься", - говорит учитель Куралай Кожабергенова.

Чиновники говорят, что интернет в Аккуме слабый, так как базовая станция была установлена неправильно и обещают улучшение интернет-связи.

"В этом или в следующем году проведём оптическую линию. Тогда, мы надеемся, качество интернета улучшится. Это также должно позволить увеличить скорость интернета до 4G", - говорит главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Казыгуртского района Ерсаин Нурлыбек.