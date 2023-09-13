"Быстрее чем в Токио" - Мусин объяснил свои слова о качестве интернета
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин ответил на критику, вызванной его высказыванием о том, что в Казахстане интернет лучше чем в Токио. Министр отметил, что в своем ответе он опирался на не официальный рейтинг, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы, как министерство, опираемся на несколько рейтингов. Но для нас рейтинги не важны, нам важно качество связи. Я признаю, что у нас в Казахстане есть вопросы с качеством. Я, как гражданин РК, пользуюсь, как и вы, у меня нет какого-то обособленного интернета. Поэтому те вопросы к качеству связи, которые есть у населения Казахстана, у меня тоже возникают. Поэтому мы перед операторами ставим четкие задачи", - сказал министр на брифинге после заседания правительства.
Мусин также отметил, что операторы самостоятельно несут ответственность за развитие своих сетей и связи.
"Операторский бизнес – рыночный, в нем присутствуют всегда частные игроки, которые должны друг с другом конкурировать и предоставлять качественные услуги связи, бороться за клиента. Но поскольку вопросы по качеству связи достигли такого масштаба, то мне как министру пришлось вмешаться. Каждые две недели у меня сидят все мобильные операторы, все руководители-акционеры, с которыми у меня есть детальный план, сколько установили, сколько модернизировали, сколько привели в порядок", - заверил он.
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