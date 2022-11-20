С музыкой, ярмаркой и фотосессиями проходят выборы в Павлодаре

Фото: Константин Поляков

На внеочередных выборах президента Республики Казахстан в областном центре Павлодарского Прииртышья по-разному создают настроение. На одном из избирательных участков развернули уличную торговлю продуктами питания, а на некоторых звучит весёлая музыка, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Громкой музыкой и небольшим торговым рядом встречает электорат избирательный участок номер 6 в городской школе № 35. Здесь сегодня, придя на голосование, можно купить мясо, колбасы, овощи, фрукты. Покупателям прямо на месте рубят мясо и продают по весу. Активность торговли растёт по мере наплыва голосующих, ведь рядом – сразу два избирательных участка. И всё это – под музыку: колонки вынесли прямо на крыльцо школы.

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На сам избирательный участок люди тянутся с раннего утра. Самым первым, по словам председателя участковой избирательной комиссии № 6 Куаныша Сардарова, вручили памятные сувениры.

"Дарили подарки, кроме того, пожилым и тем, кто только достиг 18 лет и голосует впервые в жизни. До 11.00 таких было немного – два человека", - рассказал Куаныш Сардаров.

Такое внимание к людям отражается на приходящих сюда горожан, в том числе большого числа молодёжи – многие делают фото у урны с бюллетенями, и видно, что многие – не для "отчёта, куда следует", а для себя, на память. И всё это – с улыбкой!

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За этим участком "закреплены" восемь человек, которым урну для голосования повезут прямо домой примерно в 12.00-12.30.

"До голосования всем избирателям – я сам проконтролировал – персонально вручили в руки приглашения на выборы. А уже теперь активность в день выборов зависит от самих людей", - считает К. Сардаров.

Обстановка на избирательном участке вполне стабильна. Работают наблюдатели, их в этот нетёплый день с утра члены комиссии накормили и согрели горячим чаем. Всего наблюдателей здесь шестеро. Один из них – доверенное лицо кандидата, остальные представляют общественные организации.

"Очень хорошая атмосфера, дружелюбная – всех встречают чуть ли не хлебом-солью. Много приходит пожилых избирателей и людей с ограниченными возможностями, их всех доводят до кабинки для голосования и всем помогают. Во всех кабинках оборудовали дополнительное освещение, столики во всех кабинках разной высоты, а слабовидящим дают лупу, чтобы можно было прочесть мелкий шрифт в бюллетене", - сказала наблюдатель от ОО "Альянс независимых наблюдателей Павлодарской области" Юлия Гасперт.

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По её словам, всего на этом избирательном участке 2168 избирателей.