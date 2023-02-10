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С какими болезнями казахстанских преступников не будут сажать в тюрьму
Порядок медицинского освидетельствования осуждённых изменился в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Медицинское освидетельствование осуждённых, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с заболеванием, теперь осуществляет специальная медицинская комиссия при управлениях здравоохранения регионов.
Так, приказом министерства здравоохранения РК от 30 июня 2022 года утверждён перечень 38 заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания. В этот перечень входят злокачественные новообразования, цирроз печени, острая печёночная недостаточность, язвенный колит, болезнь Крона и так далее. Каждое заболевание рассматривается не только с позиции наличия в перечне диагнозов, но и по тяжести течения и степени осложнения.
Порядок подачи обращения на освобождение включает поэтапное прохождение консилиума в медицинской организации, обеспечивающее медицинскую помощь при учреждении УИС. При наличии показаний проводится СМК при территориальном управлении здравоохранения.
В состав СМК входят опытные специалисты области и города областного значения. Заключение СМК направляется в уполномоченный орган УИС.
Напомним, что с 1 января 2023 года медицинское обеспечение лиц содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы из ведения МВД РК передано в управления здравоохранения местных исполнительных органов.
C 1 июля 2022 года были переданы в гражданскую систему здравоохранения 16 медсанчастей и 301 штатных единиц работников, с начала года - 1254 единиц медицинского персонала в 63 медсанчастях.
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