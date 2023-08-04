С бизнесменов незаконно взымали налоги в области Жетісу
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Прокуратура области Жетісу в рамках анализа возвратила предпринимателям ошибочно уплаченные налоги в бюджет на сумму более 34 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на надзорный орган.
Согласно внесенными изменениями в Налоговый кодекс (с 1 января 2022 года), предприятия, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (операторы IV категории) освобождены от уплаты налогов.
Однако 90 предпринимателей относящихся к операторам IV категории продолжали оплачивать вышеуказанные налоги.
По акту прокуратуры Департаментом государственных доходов области 16 налогоплательщикам уже возвращена сумма уплаченных налоговых платежей на сумму 1,6 миллиона тенге, по остальным 74 предпринимателям суммы зачислены за другие виды обязательных налогов.
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