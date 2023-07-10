С 2024 года абитуриентам запретят приносить свои ручки на ЕНТ

Фото: Pexels.com

Со следующего года абитуриентам запретят приносить свои ручки в аудитории, где проводится Единое национальное тестирование. Такое решение приняли после выявления необычных попыток списывания на основном ЕНТ в 2023 году. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на брифинге в Астане, передаёт Baigenews.kz.

Глава НЦТ рассказал об одном интересном способе списывания во время основного тестирования.

"Самый в этом году креативный подход к списыванию был у ученика, который пронёс с собой смартфон и сделал надрез на груди - окошко. Он открывает, и когда надо - закрывает свой пиджак. Но мы через ситуационный центр это обнаружили. И его результаты были аннулированы", - сказал Руслан Емелбаев.

В этом году организаторы ЕНТ разрешали абитуриентам приносить с собой ручки, витамины и лекарства, если у них были проблемы со здоровьем. Однако были зафиксированы случаи, когда ученики использовали особые ручки и витамины, спрятав в них свои шпаргалки.

"Из-за этого мы хотим принять решение о том, чтобы в следующем году, во время проведения ЕНТ, даже ручки выдавать в аудиториях. В этом году мы разрешаем каждому проносить свою ручку. Но мы видели факты, когда школьники прятали в них свои шпаргалки. Эти факты мы учтём и примем такие решения", - отметил директор НЦТ.

Ранее он сообщил, что более 700 абитуриентов нарушили правила тестирования на основном ЕНТ-2023 в Казахстане.