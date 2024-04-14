Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Штутгарте

Стало известно, с кем встретится топовая казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина в своем первом матче на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина стартует со второго круга, где сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (19-е место, Россия) — Барбора Крейчикова (24-е место, Чехия).

Напомним, турнир в Штутгарте начнётся 15 апреля. Его призовой фонд составляет 802 237 евро. Победительница соревнований заработает 123 480 евро. Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швентек (1-е место): в прошлом году в финале она обыграла белоруску Арину Соболенко (2-е место) — 6:3, 6:4.