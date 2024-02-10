Рыбакина одолела Самсонову и вышла в финал турнира в Абу-Даби

В полуфинале хардового турнира в Абу-Даби Елена Рыбакина одержала победу над Людмилой Самсоновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

До этого поединка счёт личных встреч был 4:0 в пользу россиянки. Казахстанка наконец-то сломила неприятную для себя статистику и подтвердила статус первой сеяной на этом турнире. Причем, в первом сете за 25 минут Елена просто "уничтожила" свою визави — 6:0.

По ходу второй партии Рыбакина уступала 1:4, и почти догнала соперницу в счёте, но в концовке немного не хватило 4:6. В решающем третьем игровом отрезке Елена вновь, как и в начале матча, взяла нить игры в свои руки, победила в сете 6:2 и, соответственно, в целом в поединке.

В воскресенье 11 февраля в финале Елена, занимающая сейчас пятое место в мировом рейтинге, встретится с ещё одной россиянкой — Дарьей Касаткиной (14-я ракетка в рейтинге WTA), которая в своём полуфинале победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю 6:3, 4:6, 7:6.