Рыбакина одержала на Уимблдоне десятую победу подряд и вышла в четвёртый круг

Фото: ktf.kz

Третья ракетка мира Елена Рыбакина продлила победную серию на Уимблдоне и вышла в четвертый круг Уимблдона-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В матче третьего раунда травяного турнира "Большого шлема" действующая чемпионка Рыбакина нанесла сокрушительное поражение обладательнице уайлд-кард британке Кэйти Бултер (89 WTA) со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 56 минут. Казахстанка семь раз подала навылет и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Елена сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (13 WTA).