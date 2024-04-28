Рыбакина и Путинцева добились рекордных результатов
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
116Фото: ФТК
Казахстанки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина не только вышли в четвертый круг "тысячника" в Мадриде, но и установили новые достижения в своих карьерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Юлия Путинцева одержала десятую победу на турнирах серии WTA 1000 за год — это ее лучший результат в карьере.
Елена Рыбакина одержала 14-ю победу подряд на грунте. За последние десять лет только три теннисистки смогли оформить такое же достижение на грунте: Серена Уильямс, Симона Халеп и Ига Швёнтек.
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