Новые вакансии предложили безработным казахстанцам

Министерством труда и социальной защиты населения нашей страны инициирован проект "Построим вместе!" по трудоустройству безработных граждан на работы по строительству жилья и восстановлению инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.

Центром развития трудовых ресурсов МТСЗН РК разработана специальная платформа по сопровождению трудоустройства граждан в рамках проекта "Построим вместе!". Она представляет собой новый модуль на Электронной бирже труда Enbek.kz, где любой желающий трудоустроиться и помочь регионам в восстановлении жилого фонда и инфраструктуры может ознакомиться с имеющимися вакансиями, откликнуться на любую понравившуюся и пройти собеседование. В настоящее время на платформе размещено 42 вакансии.

"Важность этого проекта в том, что мы обеспечиваем цифровую среду для оперативного трудоустройства каждого желающего найти работу и принять участие в восстановлении регионов, пострадавших от паводков. В настоящее время мы занимаемся пополнением базы работодателей и вакансий. Стоит отметить, что регионам важно участие каждого, требуются как квалифицированные специалисты, так и не имеющие профильного образования", – отметила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

К слову, министерство труда и социальной защиты населения РК призывает казахстанцев принять участие в проекте и внести свой вклад в восстановление пострадавших регионов.

Напомним, в результате масштабных паводков от наводнений пострадали жители и инфраструктура в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанскаой, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.