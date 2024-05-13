Многочисленные нарушения в сфере ветеринарии выявила прокуратура в Астане

Прокуратурой столицы проведены проверки по соблюдению ветеринарного законодательства, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Результаты проверки вскрыли многочисленные нарушения, в т.ч. бесконтрольность субъектов, реализующих животноводческую продукцию, ненадлежащая транспортировка мяса, неисполнение плановых ветеринарных мероприятий по опасным инфекционным заболеваниям, а также нарушения в ветеринарных лабораториях, расположенных на объектах внутренней торговли", - говорится в сообщении.

По городу функционируют более ста неконтролируемых субъектов, которые реализуют животноводческую продукцию, не прошедшую ветеринарно-санитарный контроль.

К слову, во всех лабораториях установлены нарушения ветеринарно-санитарного состояния, а также некоторые лаборатории осуществляли деятельность без ветеринарно-санитарного заключения.

По актам прокурорского надзора виновные лица привлечены к административной ответственности, должностное лицо государственного предприятия - к дисциплинарной ответственности

Отметим, выявленные нарушения уполномоченными органами устраняются.