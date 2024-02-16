  • 16 Февраля, 16:39
  • BAIGENEWS

Рыбака унесло на льдине на Капчагае

Сегодня, 16:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/almatyobl_tjd Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
111
Фото: t.me/almatyobl_tjd

На Капчагайском водохранилище спасли 75-летнего мужчину, которого унесло на отколовшейся льдине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

"Спасён мужчина 1949 года рождения, который при ловле рыбы оказался на отколовшейся льдине и самостоятельно не смог добраться до берега. Силами восьми спасателей, двух единиц техники и плавсредства рыбак доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался", - сообщили в ДЧС.

Мужчина выразил огромную благодарность за спасение жизни.

Самое читаемое

Наверх