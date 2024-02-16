Рыбака унесло на льдине на Капчагае
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
111Фото: t.me/almatyobl_tjd
На Капчагайском водохранилище спасли 75-летнего мужчину, которого унесло на отколовшейся льдине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
"Спасён мужчина 1949 года рождения, который при ловле рыбы оказался на отколовшейся льдине и самостоятельно не смог добраться до берега. Силами восьми спасателей, двух единиц техники и плавсредства рыбак доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался", - сообщили в ДЧС.
Мужчина выразил огромную благодарность за спасение жизни.
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