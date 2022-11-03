Ряд законов принял Сенат

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Закон "О прокуратуре", об уполномоченном по правам человека, а также поправки в кодекс об административных правонарушениях и поправки в законодательство по сокращению полномочий Президента были приняты сегодня сенаторами Парламента РК.

Закон "О прокуратуре", об уполномоченном по правам человека, а также поправки в кодекс об административных правонарушениях и поправки в законодательство по сокращению полномочий Президента были приняты сегодня сенаторами Парламента РК, передает BaigeNews.kz. "Проект Конституционного закона "О прокуратуре" разработан в целях повышения законности и системного усиления правозащитной деятельности и исполнения поручения Главы государства принять отдельные конституционные законы о прокуратуре, данных в рамках Послания народу Казахстана. Генеральная прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование", - сказал сенатор Андрей Лукин на пленарном заседании Сената.

По его словам, это означает, что достижение законности в обществе и государстве является основной и главной целью всей работы прокуратуры.

Поэтому высший надзор должен обеспечиваться законом, имеющим конституционный статус, как эффективный инструмент соблюдения законности.

Представленный проект Конституционного закона предусматривает действенные инструменты, механизмы надзора и является наиболее систематизированным.

В систему органов прокуратуры входят: Генеральная прокуратура, ведомство (Комитет по правовой статистике и специальным учетам), организация образования (Академия правоохранительных органов), органы военной и транспортной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры, районные прокуратуры и приравненные к ним прокуратуры.

В проекте Конституционного закона закрепляется право Генерального прокурора обращаться:

- в Конституционный суд в соответствии с п.4 ст.72 Конституции;

- в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.

"Проект Конституционного закона будет способствовать эффективному соблюдению прав и свобод граждан, интересов бизнеса, общества и государства. В этой связи, проект Конституционного закона полностью отвечает поставленным Главой государства задачам по обеспечению эффективной деятельности прокуратуры и усилению ее конституционной роли в соблюдении законности в стране", - заключил депутат.

Целью законопроекта об административных правонарушениях является обеспечение полноценной реализации политических реформ, вытекающих из Послания в части создания Конституционного суда, модернизации выборного процесса и преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

Предусмотрены уточняющие поправки по корректировке наименования Счетного комитета на Высшую аудиторскую палату.

В целях корреспондирования составов административных правонарушений, касающихся проведения предвыборной агитации и распространения агитационных материалов, с поправками в Конституционный закон о выборах в законопроекте предусмотрены поправки в статьи 112 и 113 КоАП.

В частности, вводится административная ответственность за распространение агитационных материалов в новостных и аналитических программах, а также ответственность за нарушение предвыборной агитации через онлайн-платформы.

Также, законопроектом уточняется, что Уполномоченный по правам человека не может быть подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Сената. Действующая редакция предусматривает согласие Генерального прокурора.

Законопроект по сокращению полномочий Президента предусматривает внесение поправок в 8 конституционных законов.

Поправки можно разделить на 3 основные направления:

Во-первых, законопроект содержит положения касающиеся сокращения полномочий Президента в отношении актов местных исполнительных органов и освобождению акимов всех уровней.

Предусматриваются поправки по изменениям полномочий Президента по назначению депутатов Сената Парламента, председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Закрепляются поправки по пересмотру порядка рассмотрения и принятия законов в палатах Парламента.

"В связи с переходом к смешанной избирательной системе предлагается предусмотреть в выборном законодательстве положения, направленные на функционирование смешанной избирательной системы в Мажилисе Парламента и маслихатах, включая механизм отзыва депутата. Предусмотрены поправки по совершенствованию выборного процесса: это разрешение агитации в социальных сетях, перевод территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу, установление предельных размеров добровольных пожертвований в избирательные фонды", - сказал министр юстиции Канат Мусин.

Поэтапно вводится выборность акимов районов и городов областного значения.