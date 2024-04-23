Ряд многоэтажек и учреждений остался без воды в Петропавловске

В Петропавловске несколько многоквартирных жилых домов и организаций временно остались без водоснабжения из-за ремонта коллектора по улице Абая, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Это сделано для исключения подтопления подвалов в многоквартирных жилых домах.

На сайте акимата опубликованы адреса объектов, где временно не будет воды. Это школа-лицей Дарын, детский сад "Еркем-Ай", Первый лицей, ТК "Сокол", Первая гимназия по адресу Алтынсарина, 189 и др., а также жилые дома по улице Абая, Интернациональной, Алматинской, Амангелды, Бостандыкской, Назарбаева.

Водоснабжение будет восстановлено 24 апреля вечером.

"По улице Абая ведутся работы по реконструкции коллектора. Данная ветка сетей обеспечивает водоснабжением несколько районов города. Имеется большой износ и для бесперебойной работы сетей производится ремонт. Проведена прочистка колодцев и канализационных труб. Выполнена спайка труб. Протянуто 130 метров трубы из 1,1 км. До завтра (24 апреля — прим.) будет проложено 500 метров трубы, будет открыто движение по ул. Назарбаева. Далее службы приступят к ремонту по ул. Токсан би", — рассказали в акимате Петропавловска.

Уже открыто движение по улице Жумабаева. Постепенно будет восстановлено беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.