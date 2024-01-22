Ряд автодорог закрыли в трёх областях Казахстана

В трёх областях Казахстана на пяти участках автодорог республиканского значения ограничено движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В Атырауской области (дождь, снег, гололёд) закрыто движение на участке Атырау — село Жумекен трассы Актобе-Атырау-Астрахань (616-833 км).

В Жетысуской области (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке станция Коктума — станция Достык трассы Ушарал — Достык (84-184 км).

В ЗКО (ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре) закрыто движение на участках:

1. п.Чапаево — Уральск трассы Атырау — Уральск (375-492 км);

2. п.Чапаево — п.Казталовка трассы Чапаево— Жалпактал — Казталовка (0-213 км);

3. граница Атырауской области — с.Чапаево трассы Атырау — Уральск (189-371 км).