Ряд автодорог закрыли в трёх областях Казахстана
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В трёх областях Казахстана на пяти участках автодорог республиканского значения ограничено движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
В Атырауской области (дождь, снег, гололёд) закрыто движение на участке Атырау — село Жумекен трассы Актобе-Атырау-Астрахань (616-833 км).
В Жетысуской области (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке станция Коктума — станция Достык трассы Ушарал — Достык (84-184 км).
В ЗКО (ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре) закрыто движение на участках:
1. п.Чапаево — Уральск трассы Атырау — Уральск (375-492 км);
2. п.Чапаево — п.Казталовка трассы Чапаево— Жалпактал — Казталовка (0-213 км);
3. граница Атырауской области — с.Чапаево трассы Атырау — Уральск (189-371 км).
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