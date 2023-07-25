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Baigenews.kz/Arman Mukhatov Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09
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Фото: Baigenews.kz/Arman Mukhatov

Руководителя управления охраны окружающей среды Астаны подозревают в коррупции

Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. 

"Она подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 миллиона тенге субъекту предпринимательства. В настоящее время обвиняемая предана суду", — говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане.

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Сегодня, 09:09
282
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