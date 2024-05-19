Водитель автобуса скончался после ДТП в Павлодаре

В Павлодаре умер водитель, попавший в ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места происшествия появилось на странице tipavlo.dar в Instagram. На нем — автобус и рядом поваленный столб.

В ДП Павлодарской области пояснили, что у водителя, предварительно, произошёл сердечный приступ. Он скончался.

"На пересечении улиц Казправды-проспект им.Назарбаева водитель автобуса, не справившись с управлением, совершил столкновение с трамвайным столбом. Водитель автобуса скончался в карете скорой помощи. Предварительная причина столкновения — сердечный приступ. Обстоятельства выясняются. Назначены экспертизы", — отмечается в комментарии ДП Павлодарской области к публикации.

По словам очевидцев, пассажиров в общественном транспорте не было, сообщил irbistv.kz.