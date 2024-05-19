Водитель автобуса скончался после ДТП в Павлодаре
Вчера, 07:42
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Вчера, 07:42Вчера, 07:42
676Фото: instagram.com/tipavlo.dar
В Павлодаре умер водитель, попавший в ДТП, передаёт BaigeNews.kz.
Фото с места происшествия появилось на странице tipavlo.dar в Instagram. На нем — автобус и рядом поваленный столб.
В ДП Павлодарской области пояснили, что у водителя, предварительно, произошёл сердечный приступ. Он скончался.
"На пересечении улиц Казправды-проспект им.Назарбаева водитель автобуса, не справившись с управлением, совершил столкновение с трамвайным столбом. Водитель автобуса скончался в карете скорой помощи. Предварительная причина столкновения — сердечный приступ. Обстоятельства выясняются. Назначены экспертизы", — отмечается в комментарии ДП Павлодарской области к публикации.
По словам очевидцев, пассажиров в общественном транспорте не было, сообщил irbistv.kz.