Рубились до голых королей: в Астане разыграли десятую партию за шахматную корону мира

Фото: fide.com

В Астане состоялась десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматом, за которое борются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Российский шахматист играл чёрными фигурами и устоял против атак китайского гроссмейстера.

Непомнящий оформил ничью и ещё на шаг приблизился к победе в матче за звание чемпиона мира. После ожесточённой драки в первой половине матча шахматисты будто бы чуть поумерили пыл и во второй сыграли уже три партии вничью.

После десятой партии Ян ведёт в счёте — 5,5 на 4,5. 11-я партия пройдёт 24 апреля.

Напомним, 9 апреля в Астане стартовала первая партия матча за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам между гроссмейстерами Яном Непомнящим из России и Дином Лижэнем из Китая.

Призовой фонд матча составит два миллиона евро. Победитель матча, если он определится в 14 классических партиях, получит 60 процентов призового фонда, а занявший второе место получит оставшиеся 40 процентов. Однако, если матч дойдет до тай-брейка, победитель получит 55 процентов призового фонда, а занявший второе место получит оставшиеся 45 процентов.