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Розовый октябрь, скрининги для женщин и специальный отпуск. Что нужно знать о раке молочной железы?
В 1993 году ВОЗ учредила Всемирный День борьбы против рака молочной железы. Его отмечают 15 октября. Ещё одна дата — 21 октября — Всемирный день осведомлённости о раке молочной железы. Мероприятия по этому поводу проходят в более чем 44 странах мира, потому что рак — проблема, которая объединяет все национальности. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал об этом с маммологом Гульбахарам Жетибаевой.
Розовый октябрь
Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы против рака груди. С 1993 года маммологи называют октябрь "розовым" — это официальный цвет акции, направленной на информирование женщин о заболевании. Акция напоминает всем женщинам мира о том, как важна своевременная профилактика этого наиболее распространенного вида рака. Ведь по статистике ВОЗ рак молочной железы — это главная причина смертности женщин от онкологических заболеваний.
На что нужно обращать внимание женщинам?
"Каждая женщина должна заниматься самообследованием молочных желёз. Его проводят один раз в месяц в состоянии лёжа или сидя, как удобно. Делать это нужно на 8-12-й день цикла, когда молочные железы находятся в состоянии покоя.
Есть такой симптом Кенинга — это непропадающий узел в железе, который обнаруживается при нажатии ладонью на участок уплотнения в положении лежа. Такое образование может найти любая женщина. Также нужно обратить внимание на состояние кожи, не изменено ли оно, симметричны или обе молочные железы по отношению друг другу.
Ещё нужно осмотреть сосок — не втянут ли он, имеются ли выделения.
Бывают также симптомы "площадки" и "корочки", когда молочная железа втянута и деформирована, а её состояние будет напоминать лимонную корочку. Обязательно осмотреть подмышечные лимфатические узлы. И если что-то женщину насторожило, нужно бежать к маммологу", — говорит Гульбахарам Жетибаева.
Как возникает рак молочной железы?
Кроме визуального наблюдения, на что женщине нужно обратить внимание? Бывают ли при раке молочной железы боли?
Отвечая на этот вопрос, Гульбахарам Жетибаева отметила, что, как правило, рак молочной железы возникает бессимптомно.
"Но если уже сильно болит, то это говорит о том, что затронуты более глубокие ткани — сосуды, лимфатические узлы, когда опухоль начала прорастать рядом. Дальше идут уже нервные окончания", — сказала она.
Еще одна форма рака — отёчно-инфильтративная. Женщина может жаловаться на дискомфорт, отёчность молочной железы, как будто она стала больше. Такую форму может поставить опытный врач. У маммолога главные инструменты — это руки и глаза. Осмотрев женщину, пропальпировав орган, врачи делают свои выводы.
"Именно такую форму может поставить не каждый маммолог. Для этого нужен опыт и некое чутьё. И такая форма рака — это уже минимум третья стадия рака. Она считается запущенной.
Рак молочной железы делится на пять стадий, начиная с нулевой. Процент излечения рака в нулевой-второй стадиях мы прогнозируем на 95 процентов. Рак четвёртой стадии тоже делится на А и Б, в зависимости от агрессивности. Есть ли изменения в лимфатических узлах, идет ли поражение внутренних органов... За этот год, с прошлого октября, я выявила 27 женщин с таким раком — из них две со второй и третьей стадиями, остальные с ранними — с первой и нулевой. Женщины с ранними стадиями удачно прооперированы, поставили импланты и благополучно живут, получают гормонотерапию. У одной из них был мультицентрический рост. При узловой форме делается органосохраняющая операция.
У женщин в менопаузе при раке молочной железы в основном проводится менее агрессивное лечение, особенно если нет воспаления лимфатических узлов и метастазов, то мы не проводим химиотерапию. Но проводится радикальная операция, женщины принимают гормоны в течение пяти лет. Молочная железа — гормонозависимый орган. У мужчин тоже встречается рак груди, очень редко, но встречается", — добавила специалист.
Рак молочной железы и коронавирус
Врач связывает увеличение случаев заболевания раком молочной железы с коронавирусом — в последнее время показатели увеличились.
"После пандемии КВИ я часто выявляла рак молочной железы. В легких было чисто, но проблемы были в молочных железах. Недавно я обнаружила болезнь Педжета. Это довольно редкая разновидность злокачественных опухолей. Она поражает сосок и ареолу. Образуется корочка, присутствует зуд. Болезнь названа по имени врача из Англии Джеймса Педжета (XIX век). Отмечу, что на данный момент этот вид рака неплохо изучен и есть эффективные методы его лечения", — продолжила доктор.
Какие органы поражает рак молочной железы, кроме лимфатической системы? В первую очередь, поясничные позвонки. Женщины часто приобретают инвалидность. При осмотре Гульбахарам Жетибаева обязательно пальпирует позвоночный столб, проверяет, есть ли боли в поясничном и в грудном отделах. Также рак молочной железы поражает лёгкие, печень и головной мозг.
"Рак молочной железы тесно связан с щитовидной железой, гениталиями, поэтому здесь должны работать несколько специалистов. Дисгормональный баланс приводит к перерождению, происходит ненормальное соотношение между эпителиальным и соединительно-тканым компонентом. Происходит уменьшение прогестерона и увеличение эстрогена у женщин, что ведет к возникновению болевого синдрома.
Также важно собрать анамнез — замужем ли женщина, ведёт ли половую жизнь, получает ли она удовлетворение в своей жизни, какие боли у неё во время менструального цикла или после него, во время полового акта — всё это надо дифференцировать.
Сейчас выработали стандарты обследования и говорят, что каждый специалист должен назначать только своё. Но я никак не могу работать отдельно. Мне нужно обязательно выявить причину и лечить причину болезни, понимать, от чего возникло бесплодие, например? Может быть, за счёт высокого пролактина? А гипоталамо-гипофизарная система всегда связана с репродуктивной функцией. Яичники, гипофиз, щитовидная железа, молочные железы, гениталии — все взаимосвязано. Поэтому мне приходится обследовать женщин до конца, чтобы выяснить причину заболевания. И в ходе обследования я выясняю, что очень много женщин ни разу не обследовали щитовидную железу", — подчеркивает врач.
По её словам, женщины даже понятия не имеют, что у них повышены гормоны щитовидной железы, то есть наблюдается гипотиреоз, или аутоиммунный тиреоидит.
"Прошу обратить внимание женщин детородного возраста, если во вторую половину дня они валятся с ног от усталости, нужно выяснять, почему возникает слабость. В работоспособном возрасте женщина не должна так уставать. Тут проблема либо в щитовидной железе, либо нужно быть онконастороженным", — отметила маммолог.
Наследственный фактор
В онкозаболеваниях большую роль играет наследственный фактор, и маммологи не исключают такого рода генез. Врачи до сих пор не знают, от чего возникает тот или иной вид рака.
"Я считаю, что не нужно доводить рак до последней стадии. Для этого у нас в государстве выделяются огромные деньги, мы проводим скрининговые исследования, золотым стандартом у нас является маммография: мы обследуем всех женщин начиная с 40 лет. Если есть показания, то с 35 лет, если имеется бесплодие или идёт нарушение менструального цикла.
Хочу отметить, что маммография выявляет даже маленькие микрокальцинаты, которые находятся в молочных железах, их не видно на ультразвуковом исследовании молочной железы. Но маммография и УЗИ молочной железы дополняют друг друга", — считает Жетибаева.
Что касается фиброзно-кистозной мастопатии, то, по мнению собеседницы, женщинам нужно обязательно обращать внимание на это.
"На недавней конференции я читала лекцию онкологам, гинекологам, маммологам. И указывала именно на эту ошибку, они часто не обращают внимания на фиброзно-кистозную мастопатию и говорят женщинам, что нужно просто наблюдать её и не обязательно лечить. Это неправильно. Именно на фоне мастопатии я выявила рак нулевой и первой стадии.
Особенно нужно обращать внимание, если идёт фиброзно-кистозная мастопатия с железистым компонентом, то здесь уже точно можно сказать, что нелеченая мастопатия перейдёт в рак молочной железы. В здоровой ткани никогда рак не возникнет. Мастопатия относится к факультативным предраковым состояниям. К раку желудка ведут язва, нелеченый гастрит. К раку пищевода — нелеченый эзофагит. Кроме того, каждый рак имеет этнический характер. Это связано с бытом, социальными условиями, пищевыми привычками", — говорит она.
Специальный отпуск для скрининга
По данным ВОЗ, в мире раком молочной железы болеет примерно каждая двенадцатая женщина. Во многих странах мира, в том числе и Казахстане, рак молочной железы занимает первое место в структуре злокачественных новообразований у женщин. Такие данные приводит эксперт-демограф, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Найла Мухтарова.
Фото из личного архива
"Как указывают специалисты, данное заболевание часто встречается у женщин трудоспособного возраста и напрямую влияет на качество жизни и работоспособность. Учёные утверждают, что болезни способны влиять на экономическое развитие стран в течение жизни нескольких поколений. Для предотвращения такого рода заболеваний правительством РК утверждён нормативно-правовой акт по целевым группам лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также периодичность их проведения", — отметила она.
По её словам, не все казахстанцы знают о том, что в рамках Трудового кодекса (статья 23) работодатели обязаны предоставлять работнику отпуск для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы и средней заработной платы. Данный вид социального отпуска является оплачиваемым. То есть на основании заявления работника работодатель издает приказ о предоставлении отпуска для прохождения скрининговых исследований. В течение года работник имеет право получить три дня отпуска.
"Поддержание здоровья становится новым трендом XXI века. Эта идеология является наиболее правильной. Поэтому сейчас все усилия нужно направлять на работу с менталитетом населения. Я как мать и женщина ежегодно прохожу скрининговое исследование. И считаю, что нужно формировать новое отношение к себе, к здоровью своих близких и к усилиям государства. Внедрение солидарной ответственности населения за своё здоровье должно стать главным маятником отечественной системы здравоохранения", — подытожила Найла Мухтарова.
Диагноз — не приговор
"Меня зовут Жазира. Мне 33 года и у меня рак молочной железы. Сейчас я прохожу химиотерапию", — так написала астанчанка Жазира Асанова, начиная свой Telegram-блог в мае 2021 года.
Она надеялась, что записи окажутся полезными для других женщин, ведь сама Жазира при обнаружении опухоли двигалась почти вслепую и потеряла время. Поэтому она начала делиться знаниями на такие темы, как признаки и симптомы рака молочной железы, что нужно делать с первую очередь, описала свои первые шаги, рассказала о том, что такое биопсия и гистология, а также химиотерапия, порт-система и о том, как работает система ОСМС для онкологических больных.
Фото из личного архива
Также девушка открыто делится своими ощущениями и борьбой со страхами.
Её блог написан очень легко, без надрыва, излишних эмоций и слёз, не с целью вызвать сочувствие, а для того, чтобы другие женщины, на чьём-то примере, уже зная алгоритм действий, сэкономили бы кучу времени и денег.
В начале октября девушка пробежала свой первый марафон, и теперь она обладательница медали на дистанции 10 километров. По её словам, она сомневалась, стоит ли выходить на старт. Но её подтолкнул парень в футболке, на которой было написано "страху — нет!". Это был знак.
Жазира отметила, что пробежала дистанцию не так быстро, как другие, и не заняла призовое место. Где-то бежала, где-то шла, но это её личный рекорд и, пусть маленькая, но победа.
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