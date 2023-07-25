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Роженица скончалась в Алматы. Супруг винит в её смерти врачей
Житель Алматы винит врачей в смерти супруги после родов. Женщина скончалась в одной из больниц мегаполиса в результате остановки сердца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой телеканал "Астана".
Вспоминая роковые дни, Евгений Филиппов не сдерживает слез. На 36 неделе беременности его супруга Екатерина неожиданно почувствовала острую боль в области желудка. Прибывшие медики на "скорой" забрали женщину в роддом по месту прописки. Поехать вместе с женой Евгений не смог, так как дома оставались дети. А утром дозвониться до жены мужчина не смог.
"Телефон отключён. Уже настораживает, не должно быть. Потому что до этого лежала на сохранении, на связи была. В пятый роддом захожу, мне говорят: мы перевели. Куда? Зачем? Прихожу в перинатальный центр. Они мне говорят, что в тяжёлом состоянии находится. И малышка тоже", - рассказал Евгений Филиппов.
Руководство роддома, по словам мужчины, ему сообщило, что у роженицы были детские травмы. Якобы это сказалось на состоянии её здоровья. Но супруг с этим не согласился. Вся беременность протекала нормально, уверяет алматинец. Единственное, что беспокоило женщину – отёки ног.
"Звонит заведующая и говорит: Евгений, у вас есть связи по МРТ, КТ сделать. Подождите, вы учреждение, вы мне звоните? Тем более, это уже сутки прошли. Что вы там делали? Спустя пару часов она говорит: мы тут сами решили, повезём её в Калкаман, будем делать КТ головы. И она все также ссылается на детские травмы. Все также придерживается своей позиции, что якобы с детской травмой связано. Где-то к 11 часам они привезли её туда. У неё легкие проткнуты, трубки за неё дышат, аппарат электронный стоит, она вообще лежит никакая", - вспоминает мужчина.
Спустя несколько часов врачи сообщили: Екатерина умерла. Произошла остановка сердца. Мужчина уверен: врачи упустили драгоценное время.
В Управлении общественного здоровья Алматы говорят, для сохранения жизни пациентки были приняты все необходимые меры.
"Причина смерти – отёк мозга. Основной диагноз – преэклампсия тяжёлой степени help синдром – синдром задержки развития плода II степени, маловодье. При поступлении в приёмном покое был диагностирован этот диагноз и выставлен. Высокое давление, белок мочи", - сказала замглавы Управления общественного здоровья Алматы Назгул Имангалиева.
Евгений Филиппов обратился в правоохранительные органы. Он боится, что виновные в смерти супруги избегут наказания.
У Екатерины остались трое детей: сын и двое дочерей. В том числе новорожденная Кристина. Старшие дети о смерти мамы не знают. Они до сих пор ждут её выписки из больницы.
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