Рост цен на продукты стал острой проблемой 2022 года - правительство РК

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В правительстве Казахстана подвели итоги 2022 года и назвали рост цен на продукты питания одной из самых острых проблем уходящего года, передает BaigeNews.kz.

По данным Primeminister.kz, еще в начале весны, когда последствия внешних экономических шоков только начали проявляться, правительство незамедлительно приняло необходимые меры противодействия:

регионам была поставлена задача по доведению финансирования "оборотной схемы" до 100 миллиардов тенге;

во всех регионах были сформированы специальные комиссии по борьбе с посредническими схемами;

начат мониторинг магазинов и более крупных объектов для контроля допустимой 15-процентной торговой надбавки;

активизированы антимонопольные действия на рынке.

принят Комплексный план по развитию сахарной отрасли и другие меры.

"С августа началась работа по выработке новых подходов по сдерживанию цен на продукты питания, соответствующих рыночным механизмам и направленных на борьбу не с последствиями, а с причинами роста. С этого периода для повышения эффективности сдерживания цен началось переформатирование основных государственных механизмов", - сообщили в правительстве.