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  • Рост цен на продукты стал острой проблемой 2022 года - правительство РК
astana1life.kz Сегодня, 11:03
119
Сегодня, 11:03
119
Фото: astana1life.kz

Рост цен на продукты стал острой проблемой 2022 года - правительство РК

В правительстве Казахстана подвели итоги 2022 года и назвали рост цен на продукты питания одной из самых острых проблем уходящего года, передает BaigeNews.kz

По данным Primeminister.kz, еще в начале весны, когда последствия внешних экономических шоков только начали проявляться, правительство незамедлительно приняло необходимые меры противодействия:

  • регионам была поставлена задача по доведению финансирования "оборотной схемы" до 100 миллиардов тенге;
  • во всех регионах были сформированы специальные комиссии по борьбе с посредническими схемами;
  • начат мониторинг магазинов и более крупных объектов для контроля допустимой 15-процентной торговой надбавки;
  • активизированы антимонопольные действия на рынке.
  • принят Комплексный план по развитию сахарной отрасли и другие меры.

"С августа началась работа по выработке новых подходов по сдерживанию цен на продукты питания, соответствующих рыночным механизмам и направленных на борьбу не с последствиями, а с причинами роста. С этого периода для повышения эффективности сдерживания цен началось переформатирование основных государственных механизмов", - сообщили в правительстве. 

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#итоги года #правительство #рост цен #продукты
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:03
119
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