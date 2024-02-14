Рост тарифов на комуслуги в Астане прокомментировали в ДКРЕМ

Жалобы астанчан на завышенные счета за коммунальные услуги за январь 2024 года прокомментировали в столичном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ), передаёт BaigeNews.kz.

Ранее пояснения по этому вопросу дали в самом ТОО "Астанаэнергосбыт".

Как сообщили в ДКРЕМ, тариф ТОО "Астанаэнергосбыт" скорректирован с 1 января 2024 года с учётом увеличения расходов на оплату труда, роста стоимости стратегического товара и увеличения объёма услуг.

"Уровень тарифа на тепловую энергию зависит от уровня затрат, необходимых для производства, транспортировки и снабжения тепловой энергией. Кроме того, уровень тарифа на теплоснабжение зависит, в первую очередь, от стоимости вида топлива (газ, мазут, уголь), в структуре которого он занимает основную долю. Соответственно, изменение цены на топливо, а также на их транспортировку повлекло к изменению конечного тарифа на услугу теплоснабжения", — отметили в госоргане.

Отмечается, что в структуре тарифа ТОО "Астанаэнергосбыт" 97% затрат занимают "затраты на производство тепловой энергии (АО "Астана-Энергия")" и "затраты на распределение тепловой энергии (АО "Астана-Теплотранзит"). Поэтому ТОО "Астанаэнергосбыт" повысил населению тариф на теплоснабжение на 20% (тариф без НДС с 2765,18 тенге до 3318,22 тенге за Гкал).

"Необходимо отметить, что на конечный чек повлияло не только повышение тарифа, но и температура наружного воздуха и, как следствие, увеличение объёма потребления. То есть, чем ниже температура наружного воздуха, тем больше потребление тепловой энергии. Например, в декабре прошлого года среднемесячная температура составила -8,9 градуса, а в январе текущего года температура составила -11,9 градуса. Соответственно, потребители тепловой энергии увидели некую разницу в квитанциях за прошлые месяцы с учётом изменённого тарифа с начала года", — пояснили в ДКРЕМ.

Касательно завышенных счетов за электроснабжение в ведомстве пояснили, что в отопительном периоде ТОО "Астанаэнергосбыт" не менял стоимость розничной реализации электроэнергии.

"По электрической энергии начисление производится на основе показаний приборов учёта за фактический потреблённый объём электроэнергии. В единичных случаях бывает некорректная передача показаний прибора учёта. В случае выявления некорректности показаний приборов учёта и начислений потребитель имеет возможность обратиться в ДКРЕМ по городу Астана (по адресу: ул. Петрова, дом 5) или через Единую платформу приёма и обработки всех обращений граждан е-Otinish", — сообщили в ведомстве.

В случае подтверждения доводов потребителя по результатам внеплановых проверок будут приняты меры в рамках законодательства РК.

При этом, как сообщили в ДКРЕМ, на основании поступивших обращений будет проведена внеплановая проверка ТОО "Астанаэнергосбыт".