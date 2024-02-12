Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?

Сегодня некоторые жители Астаны ужаснулись, увидев свои квитанции за коммунальные услуги. Слишком большие суммы за тепло, свет и воду насчитали астанчанам за январь. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась в ситуации.

"Что за суммы пришли? У меня с утра шок. 27 816 тенге за свет. Это с 19 января по 12 февраля (…) Семья не может тысячу киловатт намотать за месяц", - пишет в соцсетях жительница дома Сауран, 7б Анара Сатенова.

"Живу одна, целый день дома никого и то почти 25 тысяч тенге за свет и 8000 тысяч за отопление", - жалуется Ауес Шолыкбаева.

"В прошлом месяце начислили 7940 тенге за отопление, а сегодня получила квитанцию уже 12000 тенге. Ещё говорят, с февраля электричество подорожает, а подогрев горячей воды ужас как подорожал в этот раз", - делится Айсулу Тасырова.

"Я в шоке от своей квитанции. Мало того, что за электричество 7700 тенге и за отопление 15 тысяч тенге насчитали, так ещё за воду нереальные суммы пришли – 8300 тенге за водоснабжение и 6800 тенге за водоотведение. Позвонила в Астана Су Арнасы, сказали, что не подавали показания. Вот как мне быть? Мне теперь что оплатить эти 70 тысяч тенге или ждать перерасчёта?", - недоумевает Нурбала Сулейменова.

Тариф повысился, температура на улице понизилась

Суммы за "коммуналку" действительно огромные. Большая часть этих сумм приходится именно на отопление. Цифры в платёжных квитанциях астанчан за январь стали в разы выше, чем за декабрь.

В "Астанаэнергосбыт" это объяснили тем, что с 1 января произошли изменения тарифа на услуги по снабжению тепловой энергии, а также понижением температуры наружного воздуха в сравнении с декабрем 2023 года.

В пресс-службе ведомства отметили, что сегодня потребитель рассчитывается с энергоснабжающей организацией за тепловую энергию по приборам коммерческого учета. При отсутствии таких приборов объём предоставленных услуг определяется расчётным путём.

"При наличии в многоквартирном жилом доме общедомового прибора учёта тепловой энергии, принятого на коммерческий учёт, стоимость отопления зависит от фактического расхода тепла, переданного АО "Астана-Теплотранзит". При отсутствии общедомового прибора учёта тепловой энергии стоимость отопления зависит от утвержденных акиматом норм потребления на отопление жилого фонда города Астаны, откорректированных на фактическую температуру наружного воздуха за расчётный месяц", - сказали в пресс-службе "Астанаэнергосбыт".

Так, в Астане дифференцированные тарифы по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учёта тепловой энергией с 1 января 2024 года составляют:

с приборами учёта тепловой энергии – 3 707,28 тенге/Гкал с учетом НДС;

без приборов учета тепловой энергии – 4 459,68 тенге/Гкал с учетом НДС;

проживающие в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствуют техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии, – 3 716,41 тенге/Гкал с учетом НДС.

Также в "Астанаэнергосбыт" проинформировали, что средняя температура воздуха в январе 2024 года составила -11,9°С. Тогда как в декабре температура составила -8,9°С.

Что с электричеством?

Если с теплом разобрались, то непонятной остаётся ситуация с начислениями за электричество. Жителям ЖК "Триумфальная арка" в квитанциях пришли нереальные цифры: 7700 тенге – за электричество в квартире в 140 квадратных метров, 9603 тенге – за 60 квадратов, 21600 тенге – за 126 квадратов, 35460 тенге – за 110 квадратов.

При этом увеличения тарифов ещё не было.

В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК потребителям, которым пришли завышенные суммы, посоветовали обратиться в ТОО "Астанаэнергосбыт".

"Если суммы нереальные они должны сначала обратиться в "Астанаэнергосбыт", спросить, в чём дело. Там снимут все показания, проверят. Если там не решат свои проблемы, то с заявлением и квитанциями должны обратиться к нам, в территориальные департаменты", - пояснили в КРЕМ.

Мы также обратились по этому вопросу в "Астанаэнергосбыт", где нам сказали, что по электроэнергии к ним запросы от жителей пока не поступали.

"Начисления сумм на оплату услуг по электроснабжению за январь 2024 года произведены по ранее действовавшим тарифам. В этой связи, если у потребителя возникли вопросы касательно счетов за электроэнергию, просим обратиться к нам по телефонам 91-88-88 (Контакт-центр), 91-83-33 (Справочная служба), либо написать на электронную почту info@aesbyt.kz (с указанием ФИО абонента, лицевого счета, контактов и изложением сути обращения). Кроме того, наши потребители могут получить подробную информацию по своим лицевым счетам в наших сервис-центрах, расположенных по адресам: Айтеке би, 3; Богенбай батыра, 24/1, Кажымукана, 6; Абылайхана, 49", - обратились к жителям города в ведомстве.

Как изменились тарифы с начала года

Информация об изменениях тарифов на городские коммунальные услуги: электричество, отопление, водоснабжение и водоотведение, действующие с начала 2024 года.

Отопление:

До 1 января 2024 года тариф на отопление составлял 3089,41 тенге за гигакалорию (с учетом НДС).

С 1 января 2024 года тариф увеличился до 3707,28 тенге за гигакалорию.

Электричество АстанаЭнергоСбыт с 1 февраля 2024 года:

Тарифы на электричество (по приборам учета) для жителей изменены в зависимости от потребления:

До 90 киловатт тариф составляет 19,75 тенге.

От 90 до 180 киловатт-часов тариф увеличивается до 29,38 тенге.

Более 180 киловатт-часов тариф составляет 36,72 тенге.

Электричество Smart Energy Hub:

для потребителей — 31,86 тенге/кВт*ч, без учета НДС.

Электричество Астана Қалалық Жарық:

До 90 киловатт тариф составляет 21,00 тенге (без учета НДС)

От 90 до 180 киловатт-часов тариф увеличивается до 33,60 тенге (без учета НДС)

Более 180 киловатт-часов тариф составляет 42,00 тенге (без учета НДС)

Водоснабжение: Стоимость водоснабжения составляет 78,15 тенге за кубометр.

Водоотведение: Водоотведение обойдётся в 63,39 тенге за кубометр.