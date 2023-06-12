Российского туриста зарезали в центре Стамбула

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40-летнего россиянина зарезали в центре Стамбула. У мужчины пытались отобрать телефон, он стал сопротивляться, тогда преступник ударил его ножом в сердце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Генконсульство России в контакте с турецкой полицией.

По данным турецкого канала Habertürk, погибший дрался сразу с четырьмя вымогателями. Двое задержаны, ещё двоих ищут.