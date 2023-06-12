Лента новостей

t.me/breakingmash Сегодня, 22:36
438
Сегодня, 22:36
438
Фото: t.me/breakingmash

Российского туриста зарезали в центре Стамбула

40-летнего россиянина зарезали в центре Стамбула. У мужчины пытались отобрать телефон, он стал сопротивляться, тогда преступник ударил его ножом в сердце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Генконсульство России в контакте с турецкой полицией.

По данным турецкого канала Habertürk, погибший дрался сразу с четырьмя вымогателями. Двое задержаны, ещё двоих ищут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:36
438
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх