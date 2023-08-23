Российского футболиста дисквалифицировали пожизненно за драку с арбитром из Камеруна

Камерунец Жорж Максим обслуживал матч любительской лиги в Челябинске. Уровень эмоций зашкаливал, и когда судья показал красную карточку форварду проигрывавшей команды, случился взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат".



Капитан команды (и брат удалённого игрока) Телман Снджоян накинулся на арбитра с кулаками. Тот принял бой, но вчистую его проиграл. Однако и заявление в полиции писать не стал, отказавшись от претензий к обидчику.

Между тем контрольно-дисциплинарный комитет Северо-Западной лиги РФ пожизненно дисквалифицировал футболиста любительской команды "Бажова".