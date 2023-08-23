  • 23 Августа, 18:47
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Российского футболиста дисквалифицировали пожизненно за драку с арбитром из Камеруна

Сегодня, 17:56
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скриншот Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: скриншот

Камерунец Жорж Максим обслуживал матч любительской лиги в Челябинске. Уровень эмоций зашкаливал, и когда судья показал красную карточку форварду проигрывавшей команды, случился взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Капитан команды (и брат удалённого игрока) Телман Снджоян накинулся на арбитра с кулаками. Тот принял бой, но вчистую его проиграл. Однако и заявление в полиции писать не стал, отказавшись от претензий к обидчику.

Между тем контрольно-дисциплинарный комитет Северо-Западной лиги РФ пожизненно дисквалифицировал футболиста любительской команды "Бажова".

"Решение КДК по матчу ФК "Бажова" — "Катрен": Телмана Снджояна (ФК "Бажова") — пожизненно отстранить от участия в "Северо-Западной лиге 8х8". Наложить штраф на команду ФК "Бажова" в размере 5 тысяч рублей", — сообщили в КДК. 

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