Российского футболиста дисквалифицировали пожизненно за драку с арбитром из Камеруна
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Камерунец Жорж Максим обслуживал матч любительской лиги в Челябинске. Уровень эмоций зашкаливал, и когда судья показал красную карточку форварду проигрывавшей команды, случился взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Капитан команды (и брат удалённого игрока) Телман Снджоян накинулся на арбитра с кулаками. Тот принял бой, но вчистую его проиграл. Однако и заявление в полиции писать не стал, отказавшись от претензий к обидчику.
Между тем контрольно-дисциплинарный комитет Северо-Западной лиги РФ пожизненно дисквалифицировал футболиста любительской команды "Бажова".
"Решение КДК по матчу ФК "Бажова" — "Катрен": Телмана Снджояна (ФК "Бажова") — пожизненно отстранить от участия в "Северо-Западной лиге 8х8". Наложить штраф на команду ФК "Бажова" в размере 5 тысяч рублей", — сообщили в КДК.
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