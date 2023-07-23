  • 23 Июля, 18:19
  • BAIGENEWS
Дожди, шквал и аномальная жара: каким будет воскресенье для казахстанцев
Замакима Шымкента арестовали на два месяца
"Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане
В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони
Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь
Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена
Сотрудница дома престарелых Семея рассказала подробности о ситуации с подопечными
120 млн тенге заработала павлодарка спасая жителей от демонов
В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка
Племянник олигарха Патоха Шадиева приговорен к 1,5 годам лишения свободы
44-летний сельчанин в СКО угрожал спрыгнуть с водонапорной башни
Центр приема граждан заработал в Астане
Родившегося с пневмонией младенца спасли неонатологи Алматы
Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау
Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Чехии
Что известно о матери, повесившейся на глазах у детей в Алматы
Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 17:52
91
Сегодня, 17:52
91
Фото: pixabay.com

Российский суд впервые аннулировал брак из-за смены пола

Октябрьский районный суд Иркутска аннулировал зарегистрированный в 2022 году брак из-за того, что один из супругов подал заявление о смене гендерного маркера в документах. Об этом сообщила служба ЗАГС Иркутской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"В 2023 году по инициативе службы ЗАГС прокурор Октябрьского района Иркутска обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением о признании недействительным брака между лицами, переменившими пол и его аннулировании. По итогам судебного заседания судом была принята позиция службы и прокурора и исковые требования были удовлетворены", — говорится в посте.

В иркутском ЗАГСе отметили, что это первый прецедент такого рода в России. 1 июля Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, запрещающие смену пола в РФ. В том числе,  гражданам запрещается менять гендерный маркер в государственных документах, а браки тех, кто сделал это ранее, теперь можно на этом основании аннулировать. Кроме того, сменившим пол запрещается усыновлять детей.

По словам сотрудницы берлинского ЛГБТК-сообщества Quarteera Анны Ерошенко, этот закон значительно ухудшил положение трансгендерных людей в России, перечеркнув все, что было достигнуто в этой области с момента распада СССР.
 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:52
91
Поделитесь:
Наверх