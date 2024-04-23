Российский продуктовый ретейлер запустил продажи в Казахстане

23 апреля первый магазин "ВкусВилл" открылся в Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на retail.ru. Это единственный магазин бренда за рубежом, в других странах компания работает через партнеров. Команда нацелена на масштабирование бизнес-модели в стране и развитие долгосрочного сотрудничества с местными производителями.



Порядка 97% ассортимента "ВкусВилла" - это продукция под собственным брендом. В магазине сформирована товарная матрица, которая состоит из избранных позиций, завоевавших доверие покупателей в России, и свежих натуральных продуктов от более 60 казахских поставщиков. На сегодняшний день команда "ВкусВилла" представляет в магазине 35% ассортимента местного производства и стремится увеличивать этот показатель. В тестовом режиме новый магазин "ВкусВилл" начнет работу с 23 апреля, а 27 состоится официальное открытие со специальной программой и подарками.

"Открытие первого магазина — это результат многомесячной работы, поисков производителей и экспертов, мы прошли сотни переговоров, дегустаций, проверок качества. Благодаря проектам “ВкусВилл” для бизнеса с казахстанскими партнерами мы увидели интерес к нашей продукции и задались целью сделать продукты для здорового питания доступными для местных жителей. Сейчас мы в стадии тестирования. "ВкусВилл" придерживается концепции Lean Startup, по которой мы создали достойный MVP (максимально жизнеспособный продукт) и планируем усовершенствовать его, опираясь на обратную связь покупателей. Если тест пройдет успешно, мы нацелены перенести в страну модель "ВкусВилла", воссоздать программу лояльности, систему качества, технологии, доставку", — рассказал Александр Михеев, генеральный директор "ВкусВилл" Казахстан.

Сегодня "ВкусВилл" сотрудничает с 35 партнерами в Алматы, Астана, Талдыкорган, Конаев, Степногорск и развивает несколько каналов продаж: ритейл, кинотеатры, АЗС, микромаркеты, HoReCa. Более 700 продуктов бренда представлены в 125 офлайн и онлайн-точках продаж. Среди ключевых векторов развития компании в стране: поиск производителей и расширение местного ассортимента, увеличение числа точек представленности продукции бренда (как партнерских, так и собственных), внедрение лучших практик, технологий и сервисов.