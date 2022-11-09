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  • Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан
Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан Сегодня, 12:52
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Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан

Известный российский актер Сергей Романович оригинальным способом рассказал о том, как переехал в Казахстан. Он сделал видеролик под названием "Мои приключения в Казахстане" и опубликовал в социальных сетях, передает BaigeNews.kz
 
По сюжету видео Романович встречает в Казахстане голливудского коллегу Леонардо Ди Каприо, который тоже якобы перебрался в нашу страну. Актёры решают создать совместный бизнес. За помощью Сергей Романович обращается к казахстанскому актёру из фильма "Рэкетир". В "минифильме" роль риэлтора "играет" сам Джим Керри. 
 
Шуточный ролик понравился пользователям соцсетей. Видео набирает тысячи просмотры и сотни комментариев.
 
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#миграция #Сергей Романович
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:52
199
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