Россиянина выдворили из Казахстана за пристрастие к алкоголю

Мужчина с российским гражданством, проживавший в Экибастузе, выдворен из Казахстана за алкоголизм. Такое решение вынес городской суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

Сообщается, что полицейским неоднократно приходилось выезжать в дом, где проживал любитель алкоголя, из-за жалоб соседей. К тому же иностранец жил в городе без регистрации, за что и был привлечён по части 1 статьи 492 КРКоАП.

"41-летний мужчина дважды был привлечён за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Первый раз был наложен штраф, а во второй раз он был арестован на пять суток. Кроме этого в феврале с целью обеспечения безопасности 45-летней сожительницы участковым инспектором вынесено защитное предписание за нарушения в сфере семейно-бытовых отношениях, установлены особые требования о запрете употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ",- сообщил начальник отдела миграционной службы управления полиции города Экибастуза Руслан Оразханов.

Ранее двух пьяных россиян оштрафовали за курение на борту казахстанской авиакомпании.