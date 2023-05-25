Двое россиян в нетрезвом состоянии курили на борту самолета казахстанской авиакомпании

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Двое граждан РФ в нетрезвом состоянии курили на борту самолета. Об этом сообщили в ДП на транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прилету авиарейса сообщением Москва – Астана сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту столицы по акту представителя авиакомпании Scat переданы двое пассажиров.

По словам заявителя, мужчины во время перелета на борту воздушного судна курили электронные сигареты и на замечания бортпроводников не реагировали. При проверке транспортными полицейскими установлены 36 и 46-летние граждане Российской Федерации, которые находились в нетрезвом состоянии.

"По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителей выявлено легкая степень алкогольного опьянения. В отношении иностранных граждан составлены два административных материала по статьям "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Потребление табачных изделий на борту воздушного судна" и наложен штраф в размере 55 МРП каждому", - сообщили в ДП на транспорте.

Напомним, что с начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 21 тысячи граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – более 2 тысяч, за потребление табачных изделий на борту воздушного судна – 79 лиц.