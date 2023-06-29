Россияне возобновляют полёты из Астаны в Уфу

Фото: flyredwings.com

Регулярные авиарейсы по маршруту Астана - Уфа возобновляет российская авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.

Уточняется, что вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Башкортостаном проработан МИИР РК в рамках работы по расширению географии полётов и увеличению количества международных рейсов.

Так, Red Wings с 25 июля 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полёты по маршруту Астана – Уфа. Перевозки будут выполняться с частотой два рейса в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа Sukhoi Superjet-95.

Ранее стало известно, что регулярные пассажирские полёты по маршруту Алматы – Сочи возобновила авиакомпания "Азимут".