Рога сайги на 80 миллионов тенге изъяли у браконьера в Актобе

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Почти на 80 миллионов тенге изъяли рога сайги в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства внутренних дел.

1 июля сотрудники управления местной полицейской службы департамента полиции области совместно с группой ПО "Охотзоопром АРФ" по Богословской трассе возле скотного рынка остановили автомашину ВАЗ-2110. Е. управлял 32-летний водитель. В салоне авто находился 38-летний пассажир.

"В багажнике обнаружен мешок, в котором находилось более 30 рогов сайги. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по части 1-1 статьи 339 УК РК — "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Устанавливается происхождение изъятых рогов", — говорится в сообщении.

Ранее фермеры Западно-Казахстанской области предложили объявить режим ЧС в южных районах из-за массового нашествия сайгаков.