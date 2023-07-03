Из-за нашествия сайгаков фермеры ЗКО просят объявить режим ЧС

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Фермеры Западно-Казахстанской области предлагают объявить режим ЧС в южных районах из-за массового нашествия сайгаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Фермеры в отчаянии. По их словам, дикие животные вытаптывают сенокосы, после их нашествия на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Под угрозой оказалась заготовка кормов на зиму.

Житель Бокейординского района Мырзабай Боранбаев в этом году засеял кормовыми культурами 140 гектаров земли. Огородил поле электроизгородью. Как оказалось, ток сайгаков не пугает. Они уже уничтожили большую часть урожая. Чтобы защитить оставшиеся посевы, фермер круглосуточно дежурит на своей территории, отгоняя диких животных, но всё тщетно.

"Мы ожидали урожай где-то 15 центнеров, но сейчас зашли сайгаки. После них если пять центнеров с гектара получим, то хорошо. Это проблема номер один. Мы даже не знаем, как нам, простым людям, с этим бороться. Государству нужно регулировать численность популяции", - считает руководитель крестьянского хозяйства Мырзабай Боранбаев.

Заготовка кормов в регионе сейчас в самом разгаре. В этом году были хорошие дожди. Травы было достаточно, но она достаётся только сайге. Косить почти нечего, за день удаётся собрать всего 15 рулонов.

От нашествия сайги страдают животноводы Казталовского и Жанибекского районов. Специальная комиссия уже объезжает сёла, взвешивает скошенную траву и подсчитывает потери. Член Жанибекской районной комиссии Бауыржан Сабанов рассказал, что травы нет в четырёх селах, поэтому комиссия планирует обратиться к правительству с просьбой возместить расходы за транспортировку сена из других районов. Однако механизмы возмещения ущерба от степной антилопы не прописаны в законе. При этом убытки, по словам фермеров, тянут на сотни миллионов тенге.

"Нам надо в этом году хотя бы зиму пережить и приготовить корма, в районе 10 миллиардов тенге нужно. В нашей области таких денег нет. Нужно чтобы эти деньги выделялись из республиканского бюджета. И ответ Карашукеева говорит, что надо объявить ЧС, вот эти 5-6 районов, которые пострадали именно от сайгаков. По линии ЧС эти деньги в кратчайший срок можно запросить", - сообщил депутат областного маслихата Нуртай Жумашев.

Однако, животноводы региона считают, что это не решит проблему. Они не скрывают, этим летом косить будет нечего, пастбища и луга вытоптаны. Если проблема не решится, то сельчанам придётся отказаться от традиционных пастбищных угодий. Неиспользуемые земли будут возвращены государству.

В мае этого года сайгаки впервые подошли вплотную к сёлам Западно-Казахстанской области. Сельчане снимали на телефон бесчисленные стада степных антилоп, спешащих на водопои. При этом фермеры региона треовали разрешить их отстрел.