Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у иностранца в Костанайской области

Рога сайги на два миллиарда тенге изъяли у иностранца в Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

В ходе ОПМ “Сайгак” на республиканской трассе Екатеринбург – Алматы на выезде из Костаная сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью остановили Toyota Alphard. В багажном отделении машины обнаружили три сумки, принадлежащие 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья.

"В сумках находилось 916 рогов сайги и около 7,5 миллиона тенге. Предположительно, правонарушитель нанёс государству ущерб около двух миллиардов тенге", – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 3 статьи 339 УК РК - “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.

Проводятся следственные мероприятия. Назначен комплекс экспертиз.

Иностранец водворён в изолятор временного содержания и находится под стражей в порядке статьи 128 УПК РК.





