Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания
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Родителям и брату Салтанат Нукеновой стало плохо во время озвучивания заключения судмедэкперта стороной защиты Бишимбаева, и они удалились из зала судебного заседания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Адвокат Назкен Кусаинова зачитывала заключение эксперта Тлемисова, которое сторона обвиняемого хочет приобщить к материалам дела. В заключении представлены все подробности нанесённых Салтанат травм и повреждений. Судья прервала адвоката подсудимого во время зачитывания заключения.
"В чём дело, представители потерпевшего?", - спросила судья Айжан Кульбаева.
"Родителям, брату потерпевшей стало плохо в связи с тем, что они сейчас слышат…", - сказала адвокат потерпевшей стороны Алия Омарова.
"А у суда разрешение спрашивать нельзя?".
"Ну мы просим за них извинение".
"Потерпевшему не разъясняли, что вот так покидать зал судебного заседания в любое время, когда ему заблагорассудится? Разъясните, пожалуйста", - предупредила судья Кульбаева.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.
Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).
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