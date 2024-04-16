Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания

Родителям и брату Салтанат Нукеновой стало плохо во время озвучивания заключения судмедэкперта стороной защиты Бишимбаева, и они удалились из зала судебного заседания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат Назкен Кусаинова зачитывала заключение эксперта Тлемисова, которое сторона обвиняемого хочет приобщить к материалам дела. В заключении представлены все подробности нанесённых Салтанат травм и повреждений. Судья прервала адвоката подсудимого во время зачитывания заключения.

"В чём дело, представители потерпевшего?", - спросила судья Айжан Кульбаева. "Родителям, брату потерпевшей стало плохо в связи с тем, что они сейчас слышат…", - сказала адвокат потерпевшей стороны Алия Омарова. "А у суда разрешение спрашивать нельзя?". "Ну мы просим за них извинение". "Потерпевшему не разъясняли, что вот так покидать зал судебного заседания в любое время, когда ему заблагорассудится? Разъясните, пожалуйста", - предупредила судья Кульбаева.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).